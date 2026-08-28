إعلام صيني: إجلاء 555 سائحا علقوا في التيبت إثر الانزلاق الطيني

أجلت فرق الإنقاذ 555 سائحا تقطعت بهم السبل في التيبت عقب الانزلاق الطيني المدمر الذي وقع على الحدود بين الصين والنيبال، وفق ما أفادت هيئة الإذاعة والتلفزيون الصينية الرسمية (سي سي تي في).



وذكرت "سي سي تي في" أنه تم إجلاء 499 من السكان المحليين و555 سائحا من منطقة الكارثة بحلول صباح الجمعة، من دون أن تحدد جنسيات السياح.