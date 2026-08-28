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الصين تعلق عمليات الإنقاذ في مركز منطقة الكارثة في التيبت بسبب مخاطر حصول فيضان
أخبار دولية
2026-08-28 | 01:28
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الصين تعلق عمليات الإنقاذ في مركز منطقة الكارثة في التيبت بسبب مخاطر حصول فيضان
علقت الصين الجمعة عمليات الإنقاذ في مركز المنطقة المنكوبة جراء التدفقات الطينية في التيبت بسبب مخاطر حصول فيضان جديد، فيما لا يزال المئات مفقودين في المنطقة الحدودية.
وأفاد صحافي في تلفزيون "سي سي تي في" الرسمي في الموقع بأن "المياه بدأت تفيض" من بحيرة تشكلت جراء تراكم كميات هائلة من الحطام، وتسيل باتجاه مركز قييرونغ الحدودي في المنطقة الأكثر تضررا جراء الكارثة، مشيرًا إلى أنه "صدرت بالتالي أوامر لجميع فرق الإغاثة بلزوم مواقعها وانتظار تعليمات جديدة".
وقالت القناة التلفزيونية إن فرق الإنقاذ التي سبق لها الوصول إلى المنطقة "تلقّت أوامر بالانسحاب مسافة كيلومتر".
ومن المتوقع وفق التلفزيون أن يرتفع منسوب المياه في البحيرة خلال الأيام الثلاثة المقبلة نتيجة استمرار هطول الأمطار، ليصل إلى ذروته قرابة الأول من أيلول.
وأفادت وكالة أنباء الصين الجديدة الرسمية (شينخوا) في ساعة متأخرة الخميس بأن هذا التجمع المائي يزيد من "خطورة حصول انهيار قد يتسبب بتدفق المياه إلى المنطقة الواقعة في الأسفل، ما قد يلحق المزيد من الأضرار في مناطق تضم ميناء قييرونغ ومواقع أخرى عند المصب".
وأكدت "سي سي تي في" أن فرق الهندسة تراقب الوضع عن كثب مضيفة أنه تم إجلاء 499 مواطنا صينيا و555 أجنبيا من منطقة الكارثة بحلول صباح الجمعة.
ولفتت القناة إلى أن فرق الإنقاذ تستخدم المسح ثلاثي الأبعاد بالطائرات المسيّرة وتقنيات التصوير الحراري إلى جانب عمليات البحث اليدوي لتحديد أماكن المفقودين.
أخبار دولية
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