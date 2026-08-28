وفاة ملك النروج هارالد الخامس عن 89 عاما

توفي ملك النروج هارالد الخامس، أكبر ملوك أوروبا سنا، الجمعة عن عمر 89 عاما، حسبما أعلن القصر الملكي.



وقال القصر في بيان "ببالغ الحزن، ننعى وفاة جلالة الملك هارالد اليوم. توفي الملك هارالد بسلام في مستشفى جامعة أوسلو يوم الجمعة 28 آب الساعة 6,35 صباحا".