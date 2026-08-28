ترامب: روسيا لن تهاجم أراضي الناتو

في ملف هرمز أيضًا، أشاد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بموقف موسكو، معتبرًا أنها "تصرّفت بشكل جيد جدًا" حيال المضيق، ومقلّلًا من أهمية فرض عقوبات عليها بسبب تجارتها مع طهران.وجاء موقفه بعدما ناقش مدير الاستخبارات المركزية الأميركية الحرب على إيران خلال زيارته موسكو هذا الأسبوع، بحسب شبكة سي بي إس نيوز.أما بشأن تقارير ربطت الزيارة بمخاوف من هجوم روسي محتمل على إحدى دول حلف شمال الأطلسي، فأكّد ترامب أنه أجرى "محادثات جيدة" مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، وأن روسيا لن تهاجم أراضي الناتو.