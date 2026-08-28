كوبر: ممرات الشحن الدولية مفتوحة والزخم يتزايد

أعلن الأميرال براد كوبر، قائد القيادة المركزية للجيش الأميركي، في رسالة مصورة نشرت على وسائل التواصل الاجتماعي أن "اليوم، ممرات الشحن الدولية مفتوحة والزخم يتزايد."