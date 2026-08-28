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واشنطن ستفرض قيودا على مصرف مصري في إطار تشديد الضغوط على إيران

أخبار دولية
2026-08-28 | 11:13
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واشنطن ستفرض قيودا على مصرف مصري في إطار تشديد الضغوط على إيران
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واشنطن ستفرض قيودا على مصرف مصري في إطار تشديد الضغوط على إيران

أعلن مسؤول أميركيّ أن وزارة الخزانة تعتزم قطع عمليات مصرف مصريّ كبير في الإمارات العربية المتحدة عن النظام الماليّ الأميركيّ، في إطار تشديد الضغوط الاقتصادية على إيران.

     

وتطال هذه الخطوة فروع بنك مصر الحكومي، ثاني أكبر مصرف مصري، في الإمارات. وتأتي بعد اتهامه بالمشاركة في تعاملات مالية مع إيران، وذلك وفقا لبيان أصدرته وزارة الخزانة الأميركية الجمعة.

     

وكان وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت كشف في وقت سابق هذا الأسبوع عن خطط غايتها "خنق إيران اقتصاديا" بعد ستة أشهر من بدء الحرب عليها.

     

وعمليا، يُتوقع أن يمنع هذا القرار فرع بنك مصر في الإمارات من استخدام الدولار الأميركيّ في تعاملاته اليومية.

     

ويأتي هذا القرار في وقت عززت واشنطن حزمة العقوبات المفروضة على إيران.

     

وقال بيسنت في بيان "لقد حذرنا من أن من يسهّل التعاملات لصالح إيران لن يتمكن من الاستمرار في الاستفادة من الوصول إلى الدولار والنظام المالي العالمي. وقد اختار بنك مصر الإمارات أن يختار الطريق الصعب، واليوم نتخذ أول قرار لمحاسبته على دعمه المستمر للنظام الإيراني".

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