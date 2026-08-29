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"أضخم صفقة نفطية في تاريخ العالم"... ترامب يعلن إبرام اتفاق مع فنزويلا
أخبار دولية
2026-08-28 | 23:40
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"أضخم صفقة نفطية في تاريخ العالم"... ترامب يعلن إبرام اتفاق مع فنزويلا
أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن إدارته أبرمت أتفاقا نفطيا ضخما مع كراكاس يمنح الولايات المتحدة السيطرة على غالبية احتياطيات نفطية مؤكدة تتجاوز 65 مليار برميل في فنزويلا.
ووصف ترامب الاتفاق في منشور على منصته تروث سوشال بأنه "أضخم صفقة نفطية في تاريخ العالم"، مشيرا إلى أنه سيزيد الاحتياطيات النفطية الأميركية بأكثر من الضعف.
وتعمل حكومة فنزويلا تحت وطأة ضغوط شديدة من إدارة ترامب منذ أن أطاحت الولايات المتحدة بالرئيس نيكولاس مادورو وسمحت لنائبته آنذاك، ديلسي رودريغيز، بتولي مهام الرئاسة موقتا بشرط التزامها بالتوجيهات الأميركية.
وأشار ترامب الى أن وزير الخارجية ماركو روبيو ووزير الدفاع بيت هيغسيث، توصلا إلى اتفاق النفط الجديد هذا مع رودريغيز "من خلال شراكة مع القطاع الخاص".
وقال: "هذه الصفقة ستعزز بشكل كبير العلاقة المتنامية بين فنزويلا والولايات المتحدة".
وتوقع روبيو أن يجلب الاتفاق لفنزويلا استثمارات خاصة بنحو 100 مليار دولار.
وكان موقع أكسيوس قد أفاد الخميس نقلا عن مسؤولين أميركيين اثنين، بأن واشنطن تجري محادثات مع فنزويلا بشأن عشرات الحقول النفطية التي تحتوي على احتياطيات مؤكدة بنحو 90 مليار برميل، أي نحو ثلث إجمالي احتياطيات فنزويلا البالغة 300 مليار برميل.
وفي مقابل حصة ملكية أميركية، ستقوم الشركات الخاصة، وبينها شركات أميركية، بتطوير الحقول بما يوفر لفنزويلا المزيد من عائدات النفط، وفقا لموقع أكسيوس.
وتمتلك فنزويلا أكبر احتياطيات نفطية مؤكدة في العالم.
كما ذكر موقع أكسيوس أن الاتفاق سيؤدي إلى مضاعفة احتياطيات النفط الأميركية بأكثر من الضعف، في وقت وصل فيه الاحتياطي الاستراتيجي الأميركي إلى أدنى مستوياته منذ 40 عاما.
أخبار دولية
ترامب
اتفاق نفطي
فنزويلا
النفط
التالي
روبيو: الاتفاق النفطي سيدر على فنزويلا 100 مليار دولار من الاستثمارات الخاصة
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