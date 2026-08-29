روبيو: الاتفاق النفطي سيدر على فنزويلا 100 مليار دولار من الاستثمارات الخاصة

كشف وزير الخارجية ماركو روبيو أن اتفاقا نفطيا جديدا يمنح الولايات المتحدة حصة ضخمة في احتياطيات النفط الفنزويلية سيجلب استثمارات بنحو 100 مليار دولار إلى الدولة الواقعة في أميركا اللاتينية.



وأوضح روبيو على منصة اكس، أن الاتفاق سيضمن احتياطيات مستقرة ويخفض أسعار الغاز في الولايات المتحدة، قائلا: "بالنسبة للشعب الفنزويلي، سيدر هذا الاتفاق نحو 100 مليارات دولار من الاستثمارات الخاصة ويدعم آلاف الوظائف ذات الأجور المرتفعة ويدفع عملية إعادة بناء الاقتصاد الفنزويلي".