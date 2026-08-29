رئيسة فنزويلا بالوكالة عن الاتفاق النفطي "تاريخي" مع الولايات المتحدة: سيكون له "أثر كبير في نهضة أمتنا"

أكدت كاراكاس أنها أبرمت اتفاقا نفطيا مع الولايات المتحدة يمنح واشنطن سيطرة الأغلبية على 65 مليار برميل من احتياطيات النفط الفنزويلية المؤكدة.



وكتبت الرئيسة بالوكالة ديلسي رودريغيز على وسائل التواصل الاجتماعي، أن هذا الاتفاق "التاريخي" سيكون له "أثر كبير في نهضة أمتنا"، مشيدة باستثمارات محتملة بقيمة "تتجاوز 100 مليار دولار وأكثر من 209 مليارات دولار من العائدات الضريبية للدولة".