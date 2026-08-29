الحكومة الإيرانية تتعهد بالوقوف بحزم في وجه العقوبات الأميركية

تعهدت الحكومة الإيرانية بالوقوف بحزم في وجه العقوبات الأميركية وما وصفته "بالمؤامرات" الأميركية الإسرائيلية، مؤكدة أن الدبلوماسية والدفاع أداتان "متكاملتان ومنسقتان ولا تنفصلان" لحماية المصالح الوطنية والأمن والسلامة الإقليمية للبلاد.وفي بيان نشرته وسائل الإعلام الرسمية، قالت الحكومة إنها ستسلك المسارين معا وستركز على كبح التضخم وتوفير فرص العمل ودعم الإنتاج المحلي والحد تدريجيا من الاعتماد على الدولار.