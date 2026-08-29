مصادر لرويترز: هجمات تستهدف قصرا رئاسيا ومطارا في عاصمة النيجر

ذكر شاهدان من رويترز أن دوي إطلاق نار متواصل وانفجارات سُمع في مناطق عدة من نيامي عاصمة النيجر في وقت مبكر من اليوم السبت، ولم يتضح السبب حتى الآن.



وقال مصدر أمني لرويترز إن "إرهابيين" هاجموا مطار ديوري هاماني الدولي بالمدينة وحاولوا اختراق الطوق الأمني المحيط بمقر الرئاسة.



وقال بانا واجانا إبراهيم، عضو مكتب المجلس الاستشاري في النيجر ونائب في برلمان تحالف دول الساحل، على فيسبوك إن المهاجمين استهدفوا القاعدة 101، وهي منشأة عسكرية رئيسية في نيامي، لكن قوات الأمن استعادت السيطرة عليها.



وكتب إبراهيم: "هجوم جبان آخر على القاعدة 101، ومرة أخرى تأكدت قواتنا الدفاعية والأمنية أن الوضع تحت السيطرة".



ولم تتمكن رويترز حتى الآن من التحقق من صحة التصريحات التي أدلى بها المصدر الأمني وإبراهيم.



وقال مصدر أمني ثان لرويترز إن قوات الأمن شنت عمليات تفتيش وإن المهاجمين تم "تحييدهم"، بينما فر آخرون.



وقال الشاهد الثاني من رويترز إن إطلاق النار كان كثيفا ومستمرا حول القصر الرئاسي.



وقال الشاهد الأول إن إطلاق النار تجدد حول مطار نيامي الدولي حوالي الساعة 0213 بتوقيت غرينتش.



