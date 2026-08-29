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بوتين وشي وبزشكيان يشاركون الإثنين في قمة لمنظمة شنغهاي للتعاون

أخبار دولية
2026-08-29 | 02:28
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بوتين وشي وبزشكيان يشاركون الإثنين في قمة لمنظمة شنغهاي للتعاون
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بوتين وشي وبزشكيان يشاركون الإثنين في قمة لمنظمة شنغهاي للتعاون

يحضر قادة روسيا والصين وإيران والهند الإثنين إلى بشكيك للمشاركة في قمة لمنظمة شنغهاي للتعاون تستمر يومين في عاصمة قرغيزستان، في وقت يواجه عدد من الدول الأعضاء في التكتل الإقليمي أزمات.
     
وأكد حوالى عشرة رؤساء دول وحكومات، بعضهم يشهد توترا في علاقاته مع الغرب، حضورهم القمة التي تعقد في الذكرى الخامسة والعشرين لتأسيس المنظمة الطامحة لأن تشكل قوة توازن النفوذ الغربي.
     
وأكد رؤساء روسيا فلاديمير بوتين والصين شي جينبينغ وإيران مسعود بيزشكيان ورئيسا وزراء الهند ناريندرا مودي وباكستان شهباز شريف مشاركتهم في القمة التي تعقد برعاية رئيس قرغيزستان صادر جباروف.
     
ومن المقرر خصوصا عقد اجتماع بين بوتين وبيزشكيان في وقت يعزز البلدان التعاون بينهما.
     
كما سيجري بوتين محادثات منفصلة مع كل من شي ومودي والرئيس التركي رجب طيب إردوغان، على ما أفاد المستشار الدبلوماسي للكرملين يوري أوشاكوف الصحافيين، معتبرا أن منظمة شنغهاي للتعاون تشكل اليوم "إحدى ركائز عالم متعدد القطب يبرز بقوة".
     
ويضم التكتل عشر دول هي بيلاروسيا والصين والهند وإيران وروسيا وكازاخستان وقرغيزستان وأوزبكستان وباكستان وطاجيكستان، وهو يسعى ليكون مركز ثقل موازنا بوجه النفوذ الغربي، مع التركيز على المسائل الأمنية والاقتصادية.
     
واكتسبت المنظمة زخما جديدا في السنوات الأخيرة بدفع من بكين وموسكو، مع  انضمام 15 شريك حوار إليها بينهم تركيا والسعودية وقطر، إضافة إلى انضمام  دولتين بصفة مراقب هما أفغانستان ومونغوليا.
     
ويؤكد الإعلان التأسيسي للمنظمة أنها "ليست حلفا موجها ضد دول أخرى".
     
غير أن بوتين وشي يغتنمان اجتماعاتها في غالب الأحيان لإظهار وحدة الصف بينهما وعرض رؤيتهما لعالم متعدد القطب يهدف إلى مواجهة الهيمنة الأميركية التي ينددان بها.

أخبار دولية

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مسعود بيزشكيان

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