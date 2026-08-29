بنك مصر بصدد مراجعة إشعار صادر عن وزارة الخزانة الأميركية

أكّد بنك مصر أنه بصدد مراجعة إشعار صادر عن وزارة الخزانة الأميركية يتعلق بتقييد خدمات المراسلة المصرفية بالدولار التي تقدمها المؤسسات المالية الأميركية لفرعه في الإمارات.



وشدد البنك على "احترامه الكامل للأطر التنظيمية والقانونية ذات الصلة، والتزامه بكافة القوانين واللوائح والتعليمات والضوابط الرقابية المعمول بها، وتعاونه الكامل والبناء مع الجهات المعنية".



ولفت إلى أنّ فرعه في دولة الإمارات يواصل تقديم خدماته المصرفية لعملائه، وفقًا للقواعد والإجراءات السارية.



وأوضح أنّ الإجراء التنظيميّ يقتصر على فرع بنك مصر في الإمارات ولا يمتد إلى أعماله في مصر أو أي دولة أخرى موجود فيها.