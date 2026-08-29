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عملية أميركية إكوادورية تدمّر قاربا يُشتبه في استخدامه لتهريب المخدرات

أخبار دولية
2026-08-29 | 05:57
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عملية أميركية إكوادورية تدمّر قاربا يُشتبه في استخدامه لتهريب المخدرات
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عملية أميركية إكوادورية تدمّر قاربا يُشتبه في استخدامه لتهريب المخدرات

نفّذ الجيش الأميركي الجمعة ضربة استهدفت قاربا يُشتبه في استخدامه لتهريب المخدرات في شرق المحيط الهادئ، وذلك في عملية مشتركة مع الإكوادور، بحسب ما أفاد مسؤولون.
     
وأعلنت القيادة الجنوبية للجيش الأميركي (ساوثكوم) في منشور على منصة إكس، أن قواتها اعترضت قاربا كان "يعمل كمحطة عائمة للتزوّد بالوقود" في شرق المحيط الهادئ.
     
وأفادت بأن القارب كان يعمل بإمرة "منظمة لوس تشونيروس الإرهابية المرتبطة بالمخدرات"، في إشارة إلى إحدى أبرز عصابات تهريب المخدرات في الإكوادور.
     
وأوضحت ساوثكوم أن الأشخاص الذين كانوا على متنه نُقلوا إلى الإكوادور، قبل أن تستهدفه القوات الأميركية وتدمّره.
     
وأظهر مقطع مصوّر منخفض الجودة، أُرفق بالمنشور، زورقا يحترق عقب انفجار كبير.
     
وجاء في بيان القيادة الجنوبية للجيش أنه "عبر العمل مع شركائنا الإكوادوريين، وجّه تحالفنا ضربة حاسمة لعملية إرهاب مرتبطة بالمخدرات".
     
وكان الجيش الأميركي أطلق قبل نحو عام عملية "الرمح الجنوبي" ضدّ ما يقول الرئيس دونالد ترامب إنها شبكات لتهريب المخدرات تنشط في أميركا اللاتينية.
     
ومنذ ذلك الحين، قُتل أكثر من 200 شخص في ضربات نُفذت في البحر الكاريبي وشرق المحيط الهادئ، وفق إحصاء وكالة فرانس برس.
     
في المقابل، لم تقدّم إدارة ترامب أدلة قاطعة تثبت تورّط الزوارق التي تستهدفها في عمليات تهريب مخدرات.
     
ويُعدّ الرئيس الإكوادوري اليميني دانيال نوبوا أحد أقرب حلفاء ترامب في أميركا اللاتينية.
     
وتجري العمليات تحت مظلّة تحالف "درع الأميركتين" الذي أطلقه ترامب لمكافحة عصابات المخدرات، وانضمّت إليه الإكوادور في آذار.

أخبار دولية

الجيش الأميركي

الإكوادور

قارب

المخدرات

المحيط الهادئ

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