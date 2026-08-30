زيلينسكي: ارتفاع عدد القتلى جراء غارة روسية على مستودع ذخيرة في منطقة كييف

ارتفع عدد القتلى جراء غارة روسية على مستودع ذخيرة في منطقة كييف إلى 38 قتيلًا، وفق ما أعلن الرئيس الأوكرانيّ فولوديمير زيلينسكي.

ولفت، عبر تطبيق تيليغرام، إلى أنّ البحث عن أربعة أشخاص في عداد المفقودين لا يزال جاريًا.

وقال زيلينسكي إن فرق الإطفاء تمكنت من إخماد معظم النيران، لكنّ حجم التلوث في المنطقة ضخم وسيستمر هذا العمل طالما لزم الأمر.

ونشر الرئيس لقطات فيديو تظهر فرق الإطفاء وهي تكافح النيران وتزيل الأنقاض من المباني المدمرة.

وأوضح أنّ روسيا استخدمت خلال هجماتها المكثفة على البلاد الأسبوع الماضي ما يقرب من ألفي طائرة مسيرة هجومية، وأكثر من 1600 قنبلة من الجو و31 صاروخا، بما في ذلك صواريخ باليستية كورية شمالية.

وأكّد السعي إلى “ردود عادلة على كل ضربة وجريمة روسية. وستأتي هذه الردود بالتأكيد".