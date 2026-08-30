الآيسلنديون يرفضون استئناف محادثات الانضمام للاتحاد الأوروبيّ

رفض الآيسلنديون استئناف مفاوضات الانضمام إلى الاتحاد الأوروبيّ، وفقا للنتائج النهائية للاستفتاء.

وأظهرت النتائج الرسمية النهائية التي أعلنتها هيئة الإذاعة العامة الآيسلندية بعد فرز كل الأصوات أنّ 52,8 % من الآيسلنديين صوتوا ضد استئناف مفاوضات الانضمام للاتحاد الأوروبيّ، مقابل 47,2 %.

وستؤدي النتيجة إلى تجميد أي مناقشة في شأن انضمام هذه الجزيرة الغنية في شمال الأطلسيّ حتى عام 2028 على الأقل.

وفي ظل تصاعد التوترات الدولية، شاءت الحكومة الحالية بقيادة كريسترون فروستادوتير استطلاع رأي السكان عن مدى جدوى السعي إلى شكل أكثر تقدما من الاندماج ضمن الاتحاد.