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انقلاب مركب قبالة سواحل شمال قبرص التركية من دون ورود حصيلة للضحايا
أخبار دولية
2026-08-30 | 09:00
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انقلاب مركب قبالة سواحل شمال قبرص التركية من دون ورود حصيلة للضحايا
انقلب مركب الأحد قبالة سواحل جمهورية شمال قبرص التركية بعدما أبحر من مرفأ كيرينيا، على ما أفادت وزارة الصحة التابعة للسلطات المحلية بدون ذكر حصيلة.
وأفادت الوزارة في هذه الجمهورية المعلنة من طرف واحد في بيان "تم القيام بكل الاستعدادات الضرورية للسماح بتدخل سريع لفرق الإغاثة والأجهزة الصحية".
أخبار دولية
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