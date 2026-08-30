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ستة قتلى على الأقل إثر انقلاب مركب قبالة سواحل شمال قبرص

أخبار دولية
2026-08-30 | 16:44
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ستة قتلى على الأقل إثر انقلاب مركب قبالة سواحل شمال قبرص
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ستة قتلى على الأقل إثر انقلاب مركب قبالة سواحل شمال قبرص

أسفر انقلاب مركب قبالة سواحل "جمهورية شمال قبرص التركية" بعد إبحاره من مرفأ كيرينيا عن مصرع ستة أشخاص على الأقل، بحسب حصيلة أولية صدرت عن السلطات المحلية.

ونقلت وكالة أنباء الأناضول التركية الرسمية عن أونال أوستل "رئيس الوزراء" في الجمهورية المعلنة من طرف واحد والتي لا تعترف بها سوى أنقرة سقوط ستة قتلى على الأقل، علما أن 267 شخصا كانوا على متن المركب عند تعرضه للحادث وتمكن المسعفون من إنقاذ 172 شخصا وتستمر عمليات الإسعاف.

وأكّد السفير التركي لدى "جمهورية شمال قبرص التركية" علي مراد باشجري سقوط قتلى، من دون أن يحدد عددهم. وقال في تصريحات لشبكة التلفزيون التركي "تي ار تي" إنه "تم اسعاف القسم الأكبر من الركاب".

 

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