سويسرا تبدأ عملية مطاردة بعد إطلاق نار أودى بحياة امرأة وأصاب 5 أشخاص​

أعلنت الشرطة السوسرية أن امرأة عمرها 22 عاما لقيت حتفها وأصيب خمسة أشخاص بعضهم بجروح خطيرة في واقعة إطلاق نار حدثت خلال حفل في بلدة آراو السويسرية، وأن قواتها بدأت عملية مطاردة وتعقب بعد الواقعة.



وأوضحت الشرطة أن القتيلة والمصابين من المقيمين في سويسرا وفي العشرينيات من العمر، وأكدت أن عملية مطاردة جارية حاليا مع انتشار كبير لأفراد الشرطة وتطويق مناطق واسعة من البلدة. وناشدت المواطنين تقديم أي مقاطع فيديو أو صور للواقعة.

وقالت الشرطة إن المرأة توفيت متأثرة بجراحها في مكان الواقعة. وعززت الشرطة تواجدها خارج حدود المدينة الواقعة على بعد نحو 50 كيلومترا غربي زوريخ في إطار إجراءات احترازية.

وأظهرت لقطات لرويترز ضباطا مسلحين يقومون بدوريات في المنطقة، وقوافل شرطة تتحرك في الشوارع، ومركبات مدرعة متوقفة بالقرب من مسرح الجريمة.