ترامب: أميركا ستعيد ملء احتياطي النفط الاستراتيجي بالخام الفنزويلي

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن النفط الذي سيتوفر نتيجة اتفاق أُبرم مؤخرا مع فنزويلا سيُستخدم لإعادة ملء الاحتياطي النفطي الاستراتيجي، الذي تراجعت مستوياته بشكل حاد في السنوات القليلة الماضية للتعامل مع تعطل الإمدادات العالمية وارتفاع أسعار الوقود.

وأوضح ترامب، في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، أن عملية "استكمال ملء" الاحتياطي ستبدأ قريبا، ووصف النفط الفنزويلي بأنه "هدية من فنزويلا إلى شعب الولايات المتحدة".

ولم يتضح مدى سرعة توفر النفط من أجل الاحتياطي نتيجة للاتفاق مع فنزويلا، أو ما إذا كان سيحقق أي فائدة قريبة الأجل لقائدي المركبات في الولايات المتحدة. ويهدف الاتفاق الذي أعلنه ترامب يوم الجمعة إلى إنعاش قطاع النفط الفنزويلي المتضرر بشدة، لكنه سيتطلب استثمارات كبيرة وأعمالا في البنية التحتية قبل أن يرتفع الإنتاج بصورة ملموسة.

وكان الاحتياطي يحتوي على نحو 290 مليون برميل حتى 21 آب، مقتربا من أدنى مستوياته في 44 عاما، بعدما سحبت الولايات المتحدة من مخزونها في ظل إدارتي جو بايدن وترامب استجابة لتعطل الإمدادات العالمية، بما في ذلك الغزو الروسي لأوكرانيا والحرب على إيران.