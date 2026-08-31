933 عاملا على الأقل قد يكونوا محاصرين في مشروعات في نيبال بعد الفيضان

ذكرت هيئة إدارة الكوارث في نيبال اليوم الاثنين أنه من المعتقد أن ما لا يقل عن 933 عاملا محاصرون في حوالي ستة مشروعات للطاقة الكهرومائية في نيبال في أعقاب الفيضانات التي وقعت الاسبوع الماضي.