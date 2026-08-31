السلطات: مقتل 2 وإصابة 16 في هجوم صاروخي على بيلغورود في روسيا

أعلن ألكسندر شوفاييف، القائم بأعمال رئيس بلدية بيلغورود، على تطبيق تيليغرام أن هجوما صاروخيا على المدينة القريبة من الحدود مع أوكرانيا أسفر عن مقتل شخصين وإصابة 16 آخرين مساء اليوم الأحد.



وأشار إلى أن شخصين قتلا بعد أن قصفت أوكرانيا منشأة تجارية، وتسبب الهجوم أيضا في اندلاع حرائق في سبعة مستودعات بالمدينة.