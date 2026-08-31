فوكس نيوز نقلا عن مصدر أميركي: إيران تهاجم القوات الأميركية في الأردن

أعلن تري ينغست، مراسل قناة فوكس نيوز، اليوم الأحد نقلا عن مصدر أميركي أن إيران تشن هجمات على القوات الأميركية المتمركزة في الأردن.



وقال على موقع إكس إن ليس هناك أي تأثير كبير حتى الآن، مشيرا إلى أن جميع الصواريخ القادمة تقريبا تم اعتراضها حتى هذه اللحظة.