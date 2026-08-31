تراجع عدد السفن المارة عبر مضيق هرمز إلى 5 يوميا في مطلع الأسبوع

أظهرت بيانات الشحن الصادرة يوم الاثنين أن عدد سفن السلع الأولية التي شوهدت تعبر مضيق هرمز انخفض إلى خمس سفن يوميا في مطلع الأسبوع، إذ تتحرك الشركات بحذر في ظل استمرار الهجمات على السفن.



وقد يكون العدد الفعلي للسفن التي تعبر المضيق أعلى من ذلك، مع قيام بعض السفن بإيقاف تشغيل نظام التعرف الآلي الخاص بها لتفادي الهجمات.