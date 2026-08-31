وزارة الدفاع الإماراتية: القوات الجوية تعاملت مع مسيرة قادمة من إيران

أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية، في بيان، أن القوات الجوية تعاملت مع طائرة مسيرة فوق المياه الإقليمية للدولة جاءت من إيران.



ولم تقدم الوزارة مزيدا من التفاصيل عن الطائرة المسيرة، بما في ذلك ما إذا كانت قد أسقطت أم لا، أو ما الذي كانت تستهدفه.