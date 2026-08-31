رئيس الوزراء الإسباني ينفي أي مسؤولية للسلطات المغربية في تدفق اللاجئين إلى سبتة

نفى رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز أن تكون للسلطات المغربية أي مسؤولية "بطريقة أو بأخرى" في تدفّق اللاجئين المباغت من أراضي المغرب إلى جيب سبتة الإسباني قبل شهر.



وقال رئيس الحكومة الاشتراكية عبر إذاعة "كادينا سير" إن "ما من جهاز استخبارات تتعاون معه الحكومة الإسبانية عادة أظهر أدنى شكّ أو حتّى ألمح إلى أيّ شكّ في ضلوع السلطات المغربية بطريقة أو بأخرى".