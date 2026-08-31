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مستشار لرئيس الإمارات: سياسة استهداف دول الخليج والأردن أثبتت فشلها
أخبار دولية
2026-08-31 | 03:51
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مستشار لرئيس الإمارات: سياسة استهداف دول الخليج والأردن أثبتت فشلها
أعلن أنور قرقاش، المستشار الدبلوماسي لرئيس دولة الإمارات، في منشور على منصة "إكس"، أن سياسة استهداف دول الخليج والأردن "أثبتت فشلها".
وأوضح قرقاش أن "حالة اللاحرب واللاسلم لا يمكن أن تكون حلا مستداما... المطلوب اليوم حلول سياسية واقعية ومستدامة تعالج الأبعاد السياسية والاقتصادية للأزمة، تبدأ بتجاوز التصعيد وعودة الملاحة في مضيق هرمز إلى طبيعتها، وصولا إلى مقاربة أكثر واقعية تتجاوز مذكرة التفاهم التي لم تنجح في رسم خريطة طريق عملية ومقبولة".
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