الاتحاد الأوروبي: سنواصل الضغط على إيران بالتنسيق مع واشنطن ومجموعة السبع

أعلن الاتحاد الأوروبي، في بيان، أنه سيواصل العمل مع الولايات المتحدة وشركاء آخرين من مجموعة السبع والشركاء الدوليين لإبقاء الضغط على إيران.



وجاء في البيان، الذي يأتي قبل اجتماع مجموعة العشرين هذا الأسبوع، "يرحب الاتحاد الأوروبي بالجهود الرامية لضمان توقف إيران عن أنشطتها المزعزعة للاستقرار والدخول في مفاوضات سلام بحسن نية، وأيضا عبر الضغوط الاقتصادية الإضافية، بما في ذلك من خلال عملية 'الإقصاء الاقتصادي' التي تقودها الولايات المتحدة".



وأضاف البيان: "سيواصل الاتحاد الأوروبي العمل عن كثب مع الولايات المتحدة وشركاء آخرين من مجموعة السبع والشركاء الدوليين لمواصلة الضغط على إيران والمساهمة في تخفيف التوتر وتحقيق الاستقرار الإقليمي".

