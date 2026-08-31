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إندونيسيا تحقق بانضمام مواطنين للجيش الروسي للقتال في أوكرانيا

أخبار دولية
2026-08-31 | 07:30
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إندونيسيا تحقق بانضمام مواطنين للجيش الروسي للقتال في أوكرانيا
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إندونيسيا تحقق بانضمام مواطنين للجيش الروسي للقتال في أوكرانيا

قالت إندونيسيا الاثنين إنها بدأت التحقيق في معلومات تفيد بانضمام "عدد من" مواطنيها إلى الجيش الروسي، ومشاركتهم في الحرب الدائرة في أوكرانيا.
     
وقالت وزارة الخارجية في جاكرتا في بيان إنها تحقق حاليا في المعلومات التي جاءت من السلطات الأوكرانية، وذلك بالتنسيق مع عدة وزارات ومؤسسات حكومية.
     
ولم تذكر الوزارة عدد الإندونيسيين المشتبه في تورطهم بالأمر.
     
وفي حال كانت المعلومات صحيحة، فقد يواجه هؤلاء المقاتلون خطر فقدان جنسيتهم بموجب القانون الإندونيسي، الذي يُلزم المواطنين بالحصول على إذن رئاسي قبل الانضمام إلى جيش أجنبي.
     
وقالت الوزارة "إذا ثبُت التحاق مواطنين إندونيسيين في قوات مُسلحة لدولة أجنبية، فإن ذلك يعد عملا فرديا ولا يمثل سياسة أو موقف الحكومة الإندونيسية".
     
ولم تكن إندونيسيا تقليديا من الدول التي يتوجه مواطنوها للقتال كمرتزقة إلى جانب روسيا أو أوكرانيا، رغم أن الطرفين جنّدا مقاتلين أجانب على مدار الحرب.
     
وقالت وزارة الخارجية "إن المعلومات المتعلقة بهوية الأفراد المذكورين، ووضعهم من حيث المواطنة، وعملية تجنيدهم، وطبيعة تورطهم ما تزال بحاجة إلى مزيد من التأكيد".

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