الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
29
o
البقاع
20
o
الجنوب
27
o
الشمال
28
o
جبل لبنان
23
o
كسروان
27
o
متن
27
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
نشرة الأخبار المسائية
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
29
o
البقاع
20
o
الجنوب
27
o
الشمال
28
o
جبل لبنان
23
o
كسروان
27
o
متن
27
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
السعودية وتركيا وباكستان تتفق على إنشاء أمانة عامة بموجب اتفاق الدفاع المشترك
أخبار دولية
2026-08-31 | 12:51
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
السعودية وتركيا وباكستان تتفق على إنشاء أمانة عامة بموجب اتفاق الدفاع المشترك
أعلنت وزارة الخارجية السعودية في بيان، أن المملكة وتركيا وباكستان اتفقت على إنشاء أمانة عامة في السعودية بموجب اتفاق مكة للدفاع المشترك، والتي سيرأسها في البداية أمين عام باكستاني لمدة ثلاث سنوات.
وكان وزراء الخارجية ووزراء الدفاع وقادة قوات الدفاع ورؤساء هيئات الأركان العامة للدول الثلاث قد اجتمعوا في إسطنبول اليوم الاثنين.
وذكر البيان أن "الدول الثلاث ستعمل من خلال الفعاليات المشتركة على تعزيز قدراتها الدفاعية وتماسك قواتها المسلحة، من خلال التعاون المتين في مجال الصناعات الدفاعية، وتطوير الإنتاج والتقنيات المشتركة".
ويهدف اتفاق مكة للدفاع المشترك الذي وقع في وقت سابق من شهر آب إلى تعزيز الردع الجماعي في مواجهة أي عدوان، وينص على أن أي هجوم مسلح ضد أي من الدول الثلاث يعتبر هجوما عليها جميعا.
أخبار دولية
السعودية
تركيا
باكستان
اتفاق مكة للدفاع
التالي
«درع أخيل»... أكبر صفقة أمنية إسرائيلية مع اليونان لتعزيز الدفاع الجوي
زيلينسكي يبحث مع مبعوثي ترامب جهود إحلال السلام في أوكرانيا
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار دولية
2026-08-07
السعودية وباكستان وتركيا توقع اتفاقية دفاع مشترك
أخبار دولية
2026-08-07
السعودية وباكستان وتركيا توقع اتفاقية دفاع مشترك
0
أخبار دولية
2026-08-08
أنقرة تقول إنها تتوقع انضمام مصر إلى اتفاق الدفاع المشترك مع السعودية وباكستان
أخبار دولية
2026-08-08
أنقرة تقول إنها تتوقع انضمام مصر إلى اتفاق الدفاع المشترك مع السعودية وباكستان
0
آخر الأخبار
2026-08-06
مصدران لـ"رويترز": تركيا والسعودية وباكستان ستوقع اتفاقية دفاع مشترك في المملكة الجمعة
آخر الأخبار
2026-08-06
مصدران لـ"رويترز": تركيا والسعودية وباكستان ستوقع اتفاقية دفاع مشترك في المملكة الجمعة
0
آخر الأخبار
08:13
وزير الخارجية التركي: نعمل على خارطة طريق لعملية مشاركة دول أخرى في اتفاقية الدفاع المشترك بين تركيا والسعودية وباكستان
آخر الأخبار
08:13
وزير الخارجية التركي: نعمل على خارطة طريق لعملية مشاركة دول أخرى في اتفاقية الدفاع المشترك بين تركيا والسعودية وباكستان
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار دولية
13:24
تصعيد أميركي-إيراني جديد... ضربات متبادلة وتهديدات بتوسيع المواجهة في المنطقة
أخبار دولية
13:24
تصعيد أميركي-إيراني جديد... ضربات متبادلة وتهديدات بتوسيع المواجهة في المنطقة
0
أخبار دولية
13:10
تحالفات إقليمية ودولية تُرسم وسط التوتر... «شانغهاي» أمام اختبار
أخبار دولية
13:10
تحالفات إقليمية ودولية تُرسم وسط التوتر... «شانغهاي» أمام اختبار
0
أخبار دولية
13:08
تركيا تعزّز تحالفها مع السعودية وباكستان... إطلاق «حلف مكة الدفاعي» في إسطنبول
أخبار دولية
13:08
تركيا تعزّز تحالفها مع السعودية وباكستان... إطلاق «حلف مكة الدفاعي» في إسطنبول
0
أخبار دولية
13:05
«درع أخيل»... أكبر صفقة أمنية إسرائيلية مع اليونان لتعزيز الدفاع الجوي
أخبار دولية
13:05
«درع أخيل»... أكبر صفقة أمنية إسرائيلية مع اليونان لتعزيز الدفاع الجوي
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
2026-01-26
سلام: سأزور أهلنا في الجنوب قريباً للإعلان عن مجموعة من المشاريع لإعادة الأعمار
أخبار لبنان
2026-01-26
سلام: سأزور أهلنا في الجنوب قريباً للإعلان عن مجموعة من المشاريع لإعادة الأعمار
0
آخر الأخبار
2026-04-20
السلطة القضائية الإيرانية: إعدام شخصين بتهمة الانتماء إلى شبكة تجسس لصالح الموساد الإسرائيلي
آخر الأخبار
2026-04-20
السلطة القضائية الإيرانية: إعدام شخصين بتهمة الانتماء إلى شبكة تجسس لصالح الموساد الإسرائيلي
0
آخر الأخبار
2026-02-28
نتنياهو: ندعو الشعب الإيراني إلى إسقاط النظام
آخر الأخبار
2026-02-28
نتنياهو: ندعو الشعب الإيراني إلى إسقاط النظام
0
أخبار دولية
2026-01-24
ستارمر يتطرق في اتصال مع ترامب الى "تضحيات" الجنود الأميركيين والبريطانيين في أفغانستان
أخبار دولية
2026-01-24
ستارمر يتطرق في اتصال مع ترامب الى "تضحيات" الجنود الأميركيين والبريطانيين في أفغانستان
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
13:47
لبنان أمام فرصة إماراتية… من تبادل الخبرات الى استرجاع الثقة وفتح الباب أمام الإستثمارات مستقبلاً
تقارير نشرة الاخبار
13:47
لبنان أمام فرصة إماراتية… من تبادل الخبرات الى استرجاع الثقة وفتح الباب أمام الإستثمارات مستقبلاً
0
تقارير نشرة الاخبار
13:40
آداء رائع لأبطال منتخب لبنان لكرة السلة رغم الخسارة في الصين
تقارير نشرة الاخبار
13:40
آداء رائع لأبطال منتخب لبنان لكرة السلة رغم الخسارة في الصين
0
تقارير نشرة الاخبار
13:38
قطار طرابلس… بوابة لبنان إلى المنطقة؟
تقارير نشرة الاخبار
13:38
قطار طرابلس… بوابة لبنان إلى المنطقة؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:35
السلامة المرورية تبدأ من المنزل فالمدرسة حتى سن الـ18
تقارير نشرة الاخبار
13:35
السلامة المرورية تبدأ من المنزل فالمدرسة حتى سن الـ18
0
أخبار دولية
13:24
تصعيد أميركي-إيراني جديد... ضربات متبادلة وتهديدات بتوسيع المواجهة في المنطقة
أخبار دولية
13:24
تصعيد أميركي-إيراني جديد... ضربات متبادلة وتهديدات بتوسيع المواجهة في المنطقة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:19
هنا استشهد ١٣ عنصرا من أمن الدولة في النبطية... ومن هنا تبدأ العودة!
تقارير نشرة الاخبار
13:19
هنا استشهد ١٣ عنصرا من أمن الدولة في النبطية... ومن هنا تبدأ العودة!
0
تقارير نشرة الاخبار
13:13
عون من أثينا: ضرورة تطبيق إتفاق الإطار كاملًا لإنهاء حال العداء مع إسرائيل
تقارير نشرة الاخبار
13:13
عون من أثينا: ضرورة تطبيق إتفاق الإطار كاملًا لإنهاء حال العداء مع إسرائيل
0
أخبار دولية
13:10
تحالفات إقليمية ودولية تُرسم وسط التوتر... «شانغهاي» أمام اختبار
أخبار دولية
13:10
تحالفات إقليمية ودولية تُرسم وسط التوتر... «شانغهاي» أمام اختبار
0
أخبار دولية
13:08
تركيا تعزّز تحالفها مع السعودية وباكستان... إطلاق «حلف مكة الدفاعي» في إسطنبول
أخبار دولية
13:08
تركيا تعزّز تحالفها مع السعودية وباكستان... إطلاق «حلف مكة الدفاعي» في إسطنبول
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
رياضة
06:40
تابعوا مباراة منتخب لبنان مع الصين ضمن تصفيات كأس العالم لكرة السلة مباشرةً على LB2 الساعة 2:30 يسبقها استوديو تحليلي على LBCI الساعة 1:45
رياضة
06:40
تابعوا مباراة منتخب لبنان مع الصين ضمن تصفيات كأس العالم لكرة السلة مباشرةً على LB2 الساعة 2:30 يسبقها استوديو تحليلي على LBCI الساعة 1:45
2
أمن وقضاء
05:10
ابتلع كبسولات تحتوي ما يقارب 2 كلغ من الكوكايين وهرّبها عبر المطار... ومكتب مكافحة المخدّرات المركزي يوقفه
أمن وقضاء
05:10
ابتلع كبسولات تحتوي ما يقارب 2 كلغ من الكوكايين وهرّبها عبر المطار... ومكتب مكافحة المخدّرات المركزي يوقفه
3
رياضة
16:05
بعد الهزيمة الكبيرة…محمد صلاح يحسم مصيره مع فريقه التركي
رياضة
16:05
بعد الهزيمة الكبيرة…محمد صلاح يحسم مصيره مع فريقه التركي
4
أمن وقضاء
16:12
الجيش يُحرّر مخطوفًا ويوقف المتورطين في بلدة عمشيت - جبيل ويوقف عصابتَين تنشطان في أعمال تهريب الأشخاص في منطقة البوار – كسروان
أمن وقضاء
16:12
الجيش يُحرّر مخطوفًا ويوقف المتورطين في بلدة عمشيت - جبيل ويوقف عصابتَين تنشطان في أعمال تهريب الأشخاص في منطقة البوار – كسروان
5
حال الطقس
02:41
طقس صيفي من جديد...
حال الطقس
02:41
طقس صيفي من جديد...
6
رياضة
07:50
تقدم الصين على لبنان 23-14 مع نهاية الربع الأول
رياضة
07:50
تقدم الصين على لبنان 23-14 مع نهاية الربع الأول
7
أمن وقضاء
06:54
وزارة الطاقة والمياه أصدرت تسعيرة المولدات الخاصة في شهر آب
أمن وقضاء
06:54
وزارة الطاقة والمياه أصدرت تسعيرة المولدات الخاصة في شهر آب
8
آخر الأخبار
07:34
انطلاق مباراة لبنان والصين في التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى بطولة العالم لكرة السلة
آخر الأخبار
07:34
انطلاق مباراة لبنان والصين في التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى بطولة العالم لكرة السلة
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More