السعودية وتركيا وباكستان تتفق على إنشاء أمانة عامة بموجب اتفاق الدفاع المشترك

أعلنت وزارة الخارجية السعودية في بيان، أن المملكة وتركيا وباكستان اتفقت على إنشاء أمانة عامة في السعودية بموجب اتفاق مكة للدفاع المشترك، والتي سيرأسها في البداية أمين عام باكستاني لمدة ثلاث سنوات.وكان وزراء الخارجية ووزراء الدفاع وقادة قوات الدفاع ورؤساء هيئات الأركان العامة للدول الثلاث قد اجتمعوا في إسطنبول اليوم الاثنين.وذكر البيان أن "الدول الثلاث ستعمل من خلال الفعاليات المشتركة على تعزيز قدراتها الدفاعية وتماسك قواتها المسلحة، من خلال التعاون المتين في مجال الصناعات الدفاعية، وتطوير الإنتاج والتقنيات المشتركة".ويهدف اتفاق مكة للدفاع المشترك الذي وقع في وقت سابق من شهر آب إلى تعزيز الردع الجماعي في مواجهة أي عدوان، وينص على أن أي هجوم مسلح ضد أي من الدول الثلاث يعتبر هجوما عليها جميعا.