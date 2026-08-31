زيلينسكي يبحث مع مبعوثي ترامب جهود إحلال السلام في أوكرانيا

أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أنه أجرى مكالمة "مفصلة وبناءة" مع ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر مبعوثي الرئيس الأميركي دونالد ترامب، مشيرا الى أن الجانبين يعملان على تحديد مواعيد لزيارتهما إلى أوكرانيا بهدف دفع جهود السلام إلى الأمام.



وقال في منشور على تطبيق تيليغرام: "أطلعتهما أيضا على الوضع في ساحة المعركة، حيث كانت مكاسب روسيا ضئيلة وتحققت مقابل خسائر فادحة، وعلى الغارات الجوية".