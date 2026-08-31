ترامب يلتقي الثلاثاء مسؤولين في قطاع النفط لبحث كبح أسعار الوقود

يلتقي الرئيس الأميركي دونالد ترامب الثلاثاء مسؤولين تنفيذيين في قطاع تكرير النفط، في مسعى لكبح ارتفاع أسعار الوقود بسبب الحرب على إيران، قبيل انتخابات التجديد النصفي المقررة في تشرين الثاني.



كما تأتي المحادثات التي أعلنها البيت الأبيض بعد أيام من إعلان ترامب اتفاقا للحصول على حصة ضخمة في احتياطات النفط في فنزويلا التي أطاحت قوات أميركية بزعيمها نيكولاس مادورو في كانون الثاني.



ويخشى الجمهوريون أن يعاقبهم الناخبون في انتخابات التجديد النصفي الحاسمة، بعدما أدى ارتفاع أسعار الوقود إلى زيادة كبيرة في تكاليف المعيشة للأميركيين.



وصرّحت المتحدثة باسم البيت الأبيض تايلور رودجرز لوكالة فرانس برس الاثنين بأن "الرئيس سيلتقي قادة في قطاع الطاقة للتعاون بشأن أفضل السبل لزيادة القدرة على التكرير، وتعزيز هيمنة الولايات المتحدة في مجال الطاقة عبر سلسلة التوريد بأكملها، وخفض الأسعار للمواطنين الأميركيين".



وقال مسؤول في البيت الأبيض، في تصريح منفصل، إن المحادثات تأتي "في توقيت مناسب للغاية، في ظل زيادة تدفق الخام الفنزويلي إلى المصافي الأميركية".



لم يصدر البيت الأبيض قائمة بالشركات المشاركة في اجتماع الثلاثاء، لكنه ذكر أنه سيضم "مزيجا من شركات التكرير والتوزيع الصغيرة والمتوسطة والكبيرة".

