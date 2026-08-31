تركيا تؤكد أن "تحالف مكة" ليس موجها ضد أي دولة

أكد وزير الخارجية التركي أن اتفاقية الدفاع الإقليمي مع باكستان والسعودية لا تستهدف أي دولة بعينها، وأنها مفتوحة أمام دول أخرى، من بينها مصر.



وجاءت تصريحات هاكان فيدان عقب الاجتماع الوزاري الأول في إطار "اتفاقية مكة للدفاع المشترك" التي تُلزم أطرافها بالدفاع المتبادل في حال تعرض أي منها لهجوم.



وقال للصحافيين في إسطنبول، عقب اجتماع الوزراء في قصر يعود إلى الحقبة العثمانية: "يرتكز هذا التحالف على مبادئ دولية، مثل احترام سيادة الدول وسلامة أراضيها وعدم التدخل في شؤونها الداخلية".



وأكد في معرض حديثه عن الاتفاقية المبرمة على وقع الحرب بين الولايات المتحدة وإيران وهجمات الحوثيين المدعومين من طهران، أن "التحالف ليس موجها ضد أي دولة، وهو مفتوح أمام كل دول منطقتنا التي تلتزم بهذه المبادئ الأساسية".



وردا على سؤال عما إذا كان بإمكان دول أخرى، من بينها مصر، الانضمام إلى الاتفاقية، قال فيدان إن ذلك "ممكن بالفعل"، لكنه شدد على أن المشاورات لا تزال جارية لتحديد شروط العضوية وإجراءاتها ومعاييرها.



وقال: "نعمل أيضا على خريطة طريق تتعلق بإجراءات الانضمام إلى التحالف".



وعند سؤاله عن الخطاب الإسرائيلي الذي يزداد عدائية تجاه تركيا، أشار هاكان فيدان إلى قرب موعد الانتخابات الإسرائيلية، مشيرا الى ان رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو "ليس شخصا يمكن أخذُه على محمل الجد".



في وقت سابق من الشهر، أعلنت تركيا أنها تسعى لاستصدار مذكرة توقيف دولية بحق نتنياهو، متهمة إياه بارتكاب "إبادة جماعية" على خلفية اعتراض إسرائيل لأسطول مساعدات بحري كان متجها إلى قطاع غزة، ما أدى إلى تصعيد اللهجة بين البلدين.



وقال وزير الخارجية التركي: "الجمهور الرئيسي الذي يتعين على نتنياهو أن يحاسب أمامه هو المجتمع الدولي، لأن نتنياهو وعقليته وزمرة الإبادة التي تعمل معه يشكلون تهديدا، ليس لتركيا فحسب، بل للأمن العالمي بأسره".