الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
نشرة أخبار ال 11:00
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

تركيا تؤكد أن "تحالف مكة" ليس موجها ضد أي دولة

أخبار دولية
2026-08-31 | 15:15
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
تركيا تؤكد أن "تحالف مكة" ليس موجها ضد أي دولة
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
تركيا تؤكد أن "تحالف مكة" ليس موجها ضد أي دولة

أكد وزير الخارجية التركي أن اتفاقية الدفاع الإقليمي مع باكستان والسعودية لا تستهدف أي دولة بعينها، وأنها مفتوحة أمام دول أخرى، من بينها مصر.
     
وجاءت تصريحات هاكان فيدان عقب الاجتماع الوزاري الأول في إطار "اتفاقية مكة للدفاع المشترك" التي تُلزم أطرافها بالدفاع المتبادل في حال تعرض أي منها لهجوم.
     
وقال للصحافيين في إسطنبول، عقب اجتماع الوزراء في قصر يعود إلى الحقبة العثمانية: "يرتكز هذا التحالف على مبادئ دولية، مثل احترام سيادة الدول وسلامة أراضيها وعدم التدخل في شؤونها الداخلية".
     
وأكد في معرض حديثه عن الاتفاقية المبرمة على وقع الحرب بين الولايات المتحدة وإيران وهجمات الحوثيين المدعومين من طهران، أن "التحالف ليس موجها ضد أي دولة، وهو مفتوح أمام كل دول منطقتنا التي تلتزم بهذه المبادئ الأساسية".
          
وردا على سؤال عما إذا كان بإمكان دول أخرى، من بينها مصر، الانضمام إلى الاتفاقية، قال فيدان إن ذلك "ممكن بالفعل"، لكنه شدد على أن المشاورات لا تزال جارية لتحديد شروط العضوية وإجراءاتها ومعاييرها.
     
وقال: "نعمل أيضا على خريطة طريق تتعلق بإجراءات الانضمام إلى التحالف".
     
وعند سؤاله عن الخطاب الإسرائيلي الذي يزداد عدائية تجاه تركيا، أشار هاكان فيدان إلى قرب موعد الانتخابات الإسرائيلية، مشيرا الى ان رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو "ليس شخصا يمكن أخذُه على محمل الجد".
     
في وقت سابق من الشهر، أعلنت تركيا أنها تسعى لاستصدار مذكرة توقيف دولية بحق نتنياهو، متهمة إياه بارتكاب "إبادة جماعية" على خلفية اعتراض إسرائيل لأسطول مساعدات بحري كان متجها إلى قطاع غزة، ما أدى إلى تصعيد اللهجة بين البلدين.
     
وقال وزير الخارجية التركي: "الجمهور الرئيسي الذي يتعين على نتنياهو أن يحاسب أمامه هو المجتمع الدولي، لأن نتنياهو وعقليته وزمرة الإبادة التي تعمل معه يشكلون تهديدا، ليس لتركيا فحسب، بل للأمن العالمي بأسره".

أخبار دولية

تركيا

باكستان

السعودية

هاكان فيدان

تحالف مكة

LBCI التالي
الدنمارك تعيد فتح سفارتها في دمشق بعد 14 عاما على إغلاقها
ترامب يلتقي الثلاثاء مسؤولين في قطاع النفط لبحث كبح أسعار الوقود
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
08:43

تركيا: العمل على خارطة طريق لانضمام دول جديدة إلى "تحالف مكة الدفاعي"

LBCI
خبر عاجل
2026-07-29

القيادة المركزية الأميركية تعلن إتمام "موجة مكثفة" من الضربات ضد إيران

LBCI
أخبار دولية
2026-08-22

إيران: أي دولة تشارك في "الحرب الاقتصادية" الأميركية ضدنا تُعدّ "عدوا"

LBCI
أخبار دولية
2026-08-19

ترامب يهدد بتحميل "أي دولة" تساعد إيران تبعات اقتصادية "وخيمة"

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
16:57

ترامب: سأعيد النظر في موقف الولايات المتحدة من جزر فوكلاند

LBCI
أخبار دولية
16:40

المحكمة العليا تسمح لإدارة ترامب بمواصلة بناء قاعة احتفالات البيت الأبيض

LBCI
أخبار دولية
16:16

ترامب: القرار النهائي متروك لفنزويلا بشأن الانسحاب من أوبك

LBCI
أخبار دولية
16:13

أربعة جرحى في صفوف قوى الأمن باشتباكات في السويداء في جنوب سوريا

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
2026-06-11

وزارة الصحة: 3711 شهيدًا و 11483 جريحًا منذ 2 آذار حتى 11 حزيران

LBCI
علوم وتكنولوجيا
2026-01-24

تحذير هام... ثغرة أمنية قد تعرض حساباتكم لخطر الإختراق: هكذا يمكنكم حماية أنفسكم!

LBCI
أخبار لبنان
2026-02-12

بخاري يبحث مع وفد من صندوق النقد إجراءات الحكومة لمعالجة أوضاع المصارف وقانون الانتظام المالي

LBCI
آخر الأخبار
2026-02-03

مصدر دبلوماسي إيراني لرويترز: طهران "ليست متفائلة ولا متشائمة" بشأن محادثات إسطنبول

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
15:15

تركيا تؤكد أن "تحالف مكة" ليس موجها ضد أي دولة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:47

لبنان أمام فرصة إماراتية… من تبادل الخبرات الى استرجاع الثقة وفتح الباب أمام الإستثمارات مستقبلاً

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:40

آداء رائع لأبطال منتخب لبنان لكرة السلة رغم الخسارة في الصين

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:38

قطار طرابلس… بوابة لبنان إلى المنطقة؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:35

السلامة المرورية تبدأ من المنزل فالمدرسة حتى سن الـ18

LBCI
أخبار دولية
13:24

تصعيد أميركي-إيراني جديد... ضربات متبادلة وتهديدات بتوسيع المواجهة في المنطقة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:19

هنا استشهد ١٣ عنصرا من أمن الدولة في النبطية... ومن هنا تبدأ العودة!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:13

عون من أثينا: ضرورة تطبيق إتفاق الإطار كاملًا لإنهاء حال العداء مع إسرائيل

LBCI
أخبار دولية
13:10

تحالفات إقليمية ودولية تُرسم وسط التوتر... «شانغهاي» أمام اختبار

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
رياضة
06:40

تابعوا مباراة منتخب لبنان مع الصين ضمن تصفيات كأس العالم لكرة السلة مباشرةً على LB2 الساعة 2:30 يسبقها استوديو تحليلي على LBCI الساعة 1:45

LBCI
أمن وقضاء
05:10

ابتلع كبسولات تحتوي ما يقارب 2 كلغ من الكوكايين وهرّبها عبر المطار... ومكتب مكافحة المخدّرات المركزي يوقفه

LBCI
حال الطقس
02:41

طقس صيفي من جديد...

LBCI
أمن وقضاء
06:54

وزارة الطاقة والمياه أصدرت تسعيرة المولدات الخاصة في شهر آب

LBCI
رياضة
07:50

تقدم الصين على لبنان 23-14 مع نهاية الربع الأول

LBCI
آخر الأخبار
07:34

انطلاق مباراة لبنان والصين في التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى بطولة العالم لكرة السلة

LBCI
خبر عاجل
09:17

انتهاء المباراة بفوز صعب للصين على لبنان بنتيجة 87-89 ضمن تصفيات كأس العالم لكرة السلة

LBCI
خبر عاجل
08:46

ربع ثالث مميز لمنتخب لبنان يمنحه التقدم 69-67

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More