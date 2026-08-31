ترامب: سأعيد النظر في موقف الولايات المتحدة من جزر فوكلاند

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أنه سيعيد النظر في موقف الولايات المتحدة من جزر فوكلاند، وهي أرخبيل يخضع للحكم البريطاني في جنوب المحيط الأطلسي.



وقال ترامب للصحفيين في المكتب البيضاوي، ردا على سؤال عن السيادة على الجزر: "أراجع دائما كل موقف. وهذا مجرد واحد من مواقف كثيرة".



وتطالب الأرجنتين، التي يقودها حاليا خافيير ميلي حليف ترامب، بالسيادة على الجزر.