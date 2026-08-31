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المحكمة العليا تسمح لإدارة ترامب بمواصلة بناء قاعة احتفالات البيت الأبيض
أخبار دولية
2026-08-31 | 16:40
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المحكمة العليا تسمح لإدارة ترامب بمواصلة بناء قاعة احتفالات البيت الأبيض
سمحت المحكمة العليا الأميركية لإدارة الرئيس دونالد ترامب بمواصلة العمل في مشروعه لبناء قاعة احتفالات في البيت الأبيض، في الوقت الذي يطعن فيه الرئيس الجمهوري في أمر قضائي من شأنه أن يوقف جزءا كبيرا من أعمال البناء.
ووافق القضاة، في حكم صدر بأغلبية خمسة أصوات مقابل أربعة معارضين، على طلب الإدارة بوقف تنفيذ أمر محكمة أدنى درجة يقضي بوقف أعمال البناء فوق الأرض لقاعة الحفلات التي تبلغ كلفتها 400 مليون دولار. ويأتي ذلك في الوقت الذي تستمر فيه الدعوى القضائية المرفوعة من إحدى المنظمات المعنية بالحفاظ على التراث التاريخي لوقف المشروع.
وكانت منظمة الصندوق الوطني للحفاظ على التراث التاريخي غير الربحية قد رفعت دعوى قضائية العام الماضي بعد أن هدمت الإدارة الجناح الشرقي للبيت الأبيض وبدأت في بناء قاعة احتفالات على مساحة 8360 مترا مربعا من دون الحصول على موافقة محددة من الكونغرس.
ويقول ترامب إن قاعة الحفلات ستكون "الأعظم من نوعها على الإطلاق".
أخبار دولية
المحكمة العليا
ترامب
قاعة
احتفالات
البيت الأبيض
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