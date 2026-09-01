التلفزيون الرسمي: عشرة جرحى في صفوف قوى الأمن باشتباكات في السويداء في جنوب سوريا

أصيب عشرة عناصر من قوى الأمن الداخلي السورية في اشتباكات ليل الاثنين مع مجموعات محلية مسلحة في السويداء ذات الغالبية الدرزية في جنوب سوريا، وفق ما أفاد الإعلام الرسمي السوري.



ويأتي ذلك غداة مقتل مدنيين اثنين في اشتباكات بين مجموعات مسلحة محلية وقوات حكومية غرب مدينة السويداء بحسب ما أفاد مصدران أمنيان محليان وكالة فرانس برس.

وأفاد التلفزيون السوري الرسمي بأن "حصيلة إصابات عناصر قوى الأمن ارتفعت إلى 10 إصابات نتيجة استهداف المجموعات الخارجة عن القانون نقاطاً في منطقة تل حديد ومحور ولغا في ريف السويداء الغربي".

وكان التلفزيون الرسمي أفاد في وقت سابق بحصيلة بلغت أربعة جرحى.