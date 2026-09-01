هجوم روسي على كييف ومنطقتها يسفر عن مقتل أربعة أشخاص على الأقل

أسفر هجوم روسي عن مقتل أربعة أشخاص على الأقل في كييف ومنطقتها، وفق ما أعلنت السلطات الأوكرانية.



وأفادت الإدارة العسكرية لمدينة كييف عبر تلغرام ب"مقتل ثلاثة أشخاص" وإصابة خمسة آخرين "في هجوم شنه العدو على العاصمة"، دون تقديم مزيد من التفاصيل.

وكانت الإدارة العسكرية للمنطقة المحيطة بالعاصمة أعلنت في وقت سابق مقتل شخص في بوريسبيل الواقعة في شرق كييف.

وكتب تيمور تكاتشينكو، رئيس الإدارة العسكرية الإقليمية، على تلغرام أن "منطقة كييف تعرضت الليلة لهجوم روسي واسع النطاق بصواريخ وطائرات مسيّرة قتالية"، استهدف بنى تحتية "مدنية".