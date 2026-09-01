مقتل شخصين إثر حادثة طعن في ساحة "تايمز سكوير" في نيويورك

طعنت امرأة بسكين شخصين في ساحة "تايمز سكوير" المكتظة بالسياح في نيويورك، ما أدى إلى وفاة أحدهما، قبل أن تطلق الشرطة النار عليها وترديها.



وأعلن رئيس بلدية نيويورك زهران ممداني الوفاتين في مؤتمر صحافي مشيرا إلى أن الضحية الثانية في حالة مستقرة في المستشفى.

وقالت جيسيكا تيش، مفوضة شرطة نيويورك، إن المهاجمة التي عرف عنها بأنها باميلا سيسنيروس، وهي من سكان حي كوينز تبلغ 49 عاما ومعروفة بمعاناتها مشكلات عقلية، أخرجت سكينين من حقيبة، قبل أن تبدأ تهديد المارة في وضح النهار.

ثم اقتربت من رجل يبلغ 68 عاما وطعنته في بطنه. وبعد عشرين ثانية، هاجمت امرأة تبلغ 32 عاما وطعنتها أيضا في بطنها وهي إصابات أدت إلى وفاتها لاحقا.

وتدخلت الشرطة بسرعة وحاولت إقناع سيسنيروس بإلقاء السكينين.

وأوضحت تيش "انخرط الشرطيون في حوار مع المرأة استمر أربع دقائق، ووجهوا إليها أوامر عدة بإلقاء السكينين، إلا أنها رفضت ذلك".

وقالت "خلال المواجهة، قالت للشرطيين: +لن ألقي شيئا. أفضل أن أقتلكما+“.

وأضافت تيش أنهم لا يعتقدون أن الهجوم مرتبط بالإرهاب مضيفة "كان موقفا بالغ الخطورة يتكشف في قلب تايمز سكوير، مفترق طرق العالم".