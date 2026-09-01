مصدر لرويترز: بيسنت قال لوزير مالية روسيا لن تكون هناك إعفاءات حتى تنتهي الحرب

ذكر مصدر مطلع على الاجتماع الثنائي بين وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت ووزير المالية الروسي أنطون سيلوانوف أن بيسنت أوضح لسيلوانوف أنه لا يمكن تقديم أي إعفاءات اقتصادية لروسيا أو التوصل إلى اتفاقات بشأن قضايا أخرى إلى أن تنتهي حربها في أوكرانيا.



التقى بيسنت مع سيلوانوف في لقاء ثنائي على هامش اجتماع قادة المالية لمجموعة العشرين في آشفيل بولاية نورث كارولاينا.

وأثار ظهور وزير المالية الروسي شخصيا للمرة الأولى في اجتماع مجموعة العشرين منذ غزو روسيا لأوكرانيا استياء المسؤولين الأوروبيين الذين يعملون على فرض مزيد من العقوبات على روسيا.

وقال مسؤول أميركي لرويترز في وقت سابق إن التركيز في اجتماع بيسنت وسيلوانوف كان على خطة السلام التي طرحها الرئيس دونالد ترامب لأوكرانيا.

وقالت وزارة المالية الروسية إن المسؤولين ناقشا التعاون المالي في إطار مجموعة العشرين.

وقال المصدر إنه عندما حاول سيلوانوف مناقشة مجالات ذات اهتمام مشترك، قاطعه بيسنت وقال "لا شيء ممكن إلى أن تنتهي الحرب".