الرئيس الكولومبي يعلن مقتل 20 من عناصر الجماعات المسلحة بغارات حكومية

قُتل 20 من عناصر الجماعات المسلحة في كولومبيا في عمليات قصف أمرت بها الحكومة واستهدفت مناطق خاضعة لسيطرة العصابات، وفقا لما أعلن الرئيس الجديد أبيلاردو دي لا إسبرييا.



وقال دي لا إسبرييا، في مقطع فيديو نشره على منصة ”إكس“، "لقد قتلنا 20 من إرهابيي المخدرات، واعتقلنا خمسة (...) وأنقذنا اثنين من القاصرين".

واستهدف القصف فجر الاثنين في إقليم غوافياري جنوب كولومبيا فصيلا منشقا آخر عن "القوات المسلحة الثورية الكولومبية" (فارك) يتزعمه إيفان مورديسكو الذي يُعد من أبرز المطلوبين في كولومبيا.

وتُعدّ هذه الغارات الجوية الأعنف منذ تولّي أبيلاردو دي لا إسبرييا السلطة في 7 آب. وقد تعهّد الرئيس اليميني المتشدّد خوض معركة بلا هوادة ضد الجماعات الإجرامية التي تموّل أنشطتها من خلال تهريب المخدرات والابتزاز والتعدين غير القانوني.