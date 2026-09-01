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روسيا: نشر صواريخ تايفون الأميركية في اليابان تهديد لأمننا
أخبار دولية
2026-09-01 | 03:23
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روسيا: نشر صواريخ تايفون الأميركية في اليابان تهديد لأمننا
أعلنت وزارة الخارجية الروسية أن نشر صواريخ تايفون الأميركية في اليابان، حتى وإن كان لغرض التدريبات العسكرية، أمر غير مقبول بالنسبة لروسيا ويشكل تهديدا لأمنها.
وقالت ماريا زاخاروفا، المتحدثة باسم الوزارة، للصحفيين خلال مؤتمر صحفي في فلاديفوستوك إن روسيا تدعو اليابان إلى العودة إلى نهجها القائم على السلمية.
وذكرت صحيفة "جابان تايمز" في حزيران أن الجيش الأميركي أرسل منظومة صواريخ تايفون القوية متوسطة المدى إلى منطقة كاغوشيما لإجراء تدريبات مشتركة مع قوات الدفاع الذاتي اليابانية.
وأشارت الصحيفة إلى أنه كان من المقرر أن تشارك الصواريخ في تدريبات مشتركة هذا الشهر قبل نقلها إلى قاعدة عسكرية أميركية في اليابان اعتبارا من منتصف تشرين الأول تقريبا.
أخبار دولية
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