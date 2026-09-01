محافظ البنك المركزي الإيراني: لدينا ما يكفي من العملات الأجنبية رغم العقوبات

أعلن محافظ البنك المركزي الإيراني عبد الناصر همتي أن بلاده تمتلك احتياطيات كافية من العملات الأجنبية على الرغم من العقوبات الأميركية، وذلك بعد أن قال وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت إن طهران "ترد بعنف" لأنها تخسر الحرب الاقتصادية.ونقلت وكالة تسنيم للأنباء شبه الرسمية عن همتي قوله إن البنك المركزي مستعد لضخ ما يصل إلى ملياري دولار في سوق الصرف الأجنبي لتهدئة التقلبات التي شهدتها في الآونة الأخيرة.وأضاف: "أقول لرئيس الولايات المتحدة إن إيران تمتلك عملات أجنبية ولديها ما يكفي منها".ويبدو أن تعليقاته تهدف إلى طمأنة الأسواق بعد أن أشار مسؤولون إيرانيون، من بينهم الرئيس مسعود بزشكيان، إلى الصعوبات المتزايدة التي يواجهها الاقتصاد في ظل العقوبات والحصار البحري الأميركي.وأشار همتي الى أن البنك المركزي يواصل تحصيل مستحقات بالعملات الأجنبية ولديه احتياطيات محلية بالإضافة إلى موارد أخرى، لكن لا يمكن الكشف عن تفاصيلها.وأضاف همتي: "أقول للشعب بكل صدق إن إدارة الأوضاع الاقتصادية وسبل العيش أصبحت صعبة، لكن الانهيار لم يحدث قط ولن يحدث أبدا. هذه الادعاءات ليست سوى حرب نفسية، وسوف تهدأ الأمور قريبا".وهوت العملة الإيرانية إلى مستوى قياسي متدن في آب، متجاوزة المستوى النفسي البالغ مليوني ريال مقابل الدولار، في حين بلغ معدل التضخم السنوي 66 بالمئة في تموز.وكان بيسنت قد قال الاثنين إن إيران تأخذ العقوبات الأميركية على محمل الجد و"ترد بعنف لأنها تتكبد خسائر اقتصادية".