ترامب: من السابق للأوان الحديث عن ترشح هيغسيث للرئاسة في 2028

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن من السابق للأوان الحديث عن خليفته المحتمل، متجنبا الحديث عن حملة وزير الدفاع بيت هيغسيث الانتخابية لعام 2028.



وردا على سؤال حول تقرير نشرته شبكة (إن.بي.سي نيوز) ورد فيه أن وزير الدفاع يناقش احتمال ترشحه للبيت الأبيض، قال ترامب إن هيغسيث يقوم "بعمل رائع، لكن من السابق للأوان جدا الحديث عن ذلك".



وقال ترامب للصحفيين في المكتب البيضاوي: "علينا أن نتجاوز انتخابات التجديد النصفي أولا".



ويكافح الحزب الجمهوري الذي ينتمي إليه الرئيس من أجل الحفاظ على سيطرته على مجلسي الكونغرس الأميركي في انتخابات تشرين الثاني.



وشارك هيغسيث، وهو عسكري سابق في الحرس الوطني ومقدم برامج سابق على قناة فوكس نيوز، هذا الشهر في حملة دعائية لصالح الجمهوريين في معرض ولاية أيوا الذي يتسم بطابع سياسي مكثف. ووصف التقرير المتعلق بطموحاته الرئاسية لعام 2028 بأنه "كاذب بنسبة 100 بالمئة" في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي الأسبوع الماضي.