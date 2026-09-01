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السيسي يستقبل شي جين بينغ في زيارة لتعزيز الشراكة المصرية الصينية

أخبار دولية
2026-09-01 | 05:47
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السيسي يستقبل شي جين بينغ في زيارة لتعزيز الشراكة المصرية الصينية
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السيسي يستقبل شي جين بينغ في زيارة لتعزيز الشراكة المصرية الصينية

يلتقي اليوم الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي نظيره الصيني شي جين بينغ، بعد مشاركته في قمة منظمة شنغهاي، في مستهل زيارة رسمية هي الأولى له إلى مصر منذ عشر سنوات

ويأتي هذا اللقاء في إطار تعزيز العلاقات السياسية والاقتصادية والتنموية، ومتابعة تنفيذ اتفاق الشراكة الاستراتيجية الشاملة الموقّع عام 2014، إضافةً إلى التشاور بشأن القضايا الإقليمية والدولية، في ظل الحربين في إيران وغزة.

وفي مقال نشرته صحيفة الأهرام، أكد شي أن بكين والقاهرة تتشاركان السعي إلى حماية النظام الدولي ودعم تعددية الأطراف، وتؤيدان حقوق الشعب الفلسطيني والحلول السياسية لأزمات المنطقة. كما وصف مصر بأنها شريك تجاري واستثماري مهم للصين في العالم العربي وأفريقيا.

بدوره، قال السيسي في مقال مماثل إن الشراكة الاستراتيجية أحدثت نقلة في العلاقات الثنائية، وجعلت الصين شريكًا تجاريًا واقتصاديًا رئيسيًا لمصر، مع تنامي الاستثمارات الصينية المباشرة.

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