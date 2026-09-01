بيزشكيان: الضغوط والتهديدات الأميركية تقوّض الجهود الدبلوماسية

حذّر الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان من أن عودة الولايات المتحدة إلى سياسة الضغوط والتهديدات قد تقوّض الجهود الدبلوماسية الرامية إلى إنهاء الحرب في الشرق الأوسط.



وقال بيزشكيان في كلمة خلال قمة منظمة شنغهاي للتعاون في قرغيزستان إن "انتهاك الولايات المتحدة المتكرر لالتزاماتها بموجب مذكرة تفاهم إسلام آباد أظهر أن غياب ضمانات تنفيذ فاعلة والعودة إلى سياسة الضغوط والتهديدات قد يقوّضان مسار الدبلوماسية".

