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بوتين لبزشكيان: روسيا تتضامن مع الشعب الإيراني
أخبار دولية
2026-09-01 | 08:16
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بوتين لبزشكيان: روسيا تتضامن مع الشعب الإيراني
أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في خلال اجتماع مع نظيره الإيراني مسعود بزشكيان في بشكك عاصمة قرغيزيستان تضامن موسكو مع الشعب الإيراني في نضاله من أجل مصالحه.
وقال بوتين إن روسيا وإيران ستحافظان على علاقاتهما الاقتصادية والتجارية رغم الظروف العسكرية والسياسية الراهنة.
أخبار دولية
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