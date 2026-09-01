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الخارجية القطرية: ممارسات إسرائيل في غزة لا يمكن تبريرها
أخبار دولية
2026-09-01 | 07:49
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الخارجية القطرية: ممارسات إسرائيل في غزة لا يمكن تبريرها
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الخارجية القطرية: ممارسات إسرائيل في غزة لا يمكن تبريرها
أكد المتحدث باسم الخارجية القطرية ماجد الأنصاري أن ممارسات إسرائيل في غزة لا يمكن تبريرها، مجدداً الدعوة إلى محاسبتها.
وأضاف أن رئيس الوزراء وزير الخارجية الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني شدد خلال زيارته طهران على ضرورة تغليب الحكمة وفتح مضيق هرمز وخفض التصعيد، مؤكداً استمرار مشاورات الدوحة مع شركائها لحل الأزمة.
أخبار دولية
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