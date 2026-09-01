الجيش الأميركي يعلن شن ضربات على إيران بعد هجمات طالت سفنا

أعلنت القيادة المركزية الأميركية للشرق الأوسط (سنتكوم) على منصة "اكس" أنها شنت غارات جوية جديدة على إيران.وقالت في بيان: "بدأت القوات الأميركية اليوم، في الساعة 12,00 ظهرا (16,00 بتوقيت غرينتش)، بضرب أهداف تابعة للحرس الثوري الإسلامي في إيران"، مضيفة أن ذلك يأتي ردا على "الهجمات الأخيرة التي شنّها الحرس الثوري على سفن تجارية في مضيق هرمز، وعلى عسكريين أميركيين منتشرين في المنطقة".