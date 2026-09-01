روته: الحلف الاطلسي سيدافع عن اعضائه ضد "اي تهديد" بعد الاتهام الالماني لروسيا

أكد الأمين العام لحلف شمال الاطلسي مارك روته الثلاثاء أن الحلف سيدافع عن أعضائه ضد "أي تهديد"، وذلك في أعقاب هجوم هجين نسبته المانيا إلى روسيا على مطار لايبزيغ في آب الماضي.وقال روته عبر منصة اكس عقب تواصله مع المستشار الألماني فريدريش ميرتس "يقف الناتو صفا واحدا مع ألمانيا بعد الهجوم الهجين الروسي الذي وقع في لايبزيغ في 4 آب"، مضيفا ان الحلف سيحمي أعضاءه "من أي تهديد، بما في ذلك الأعمال الخبيثة كتلك التي وقعت في لايبزيغ وأماكن أخرى داخل الحلف".