الوكالة الذرية تطالب بإتاحة الوصول إلى المواقع النووية الإيرانية "في شكل ملحّ"

ذكرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية في تقرير سري اطلعت عليه وكالة فرانس برس أن عدم إمكان الوصول إلى المواقع النووية الرئيسية في إيران "ينبغي معالجته في شكل ملحّ".



وأضافت الوكالة في تقريرها أن "افتقار الوكالة الى المعلومات حول هذه المواد النووية، وعدم قدرتها على الوصول إلى المرافق اللازمة للتحقق منها، يُعدّ مصدر قلق بالغ في ما يتعلق بانتشار الأسلحة النووية".